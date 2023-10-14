هذا ما سجّله سعر صرف الدولار مساء اليوم

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الأميركي.



وكان سجل سعر الصرف صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89600 و89900 ليرة ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.

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