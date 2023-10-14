25
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما سجّله سعر صرف الدولار مساء اليوم
Lebanon 24
14-10-2023
|
14:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الأميركي.
وكان سجل سعر الصرف صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89600 و89900 ليرة ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لا ليرة لبنانية في جيوبهم.. الدولار "يبسط سيطرته" على حياة اللبنانيين
Lebanon 24
لا ليرة لبنانية في جيوبهم.. الدولار "يبسط سيطرته" على حياة اللبنانيين
14/10/2023 22:32:08
14/10/2023 22:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان... التصعيد في غزة يدفع السندات الحكوميّة المقوّمة بالدولار في هذه الدول للتراجع
Lebanon 24
بينها لبنان... التصعيد في غزة يدفع السندات الحكوميّة المقوّمة بالدولار في هذه الدول للتراجع
14/10/2023 22:32:08
14/10/2023 22:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاس: الى متى يبقى اللبنانيون ضحايا الإحتكار والتسعير بالدولار؟
Lebanon 24
كلاس: الى متى يبقى اللبنانيون ضحايا الإحتكار والتسعير بالدولار؟
14/10/2023 22:32:08
14/10/2023 22:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن تطبيقات الدولار في لبنان.. إليكم ما يجري
Lebanon 24
ضمن تطبيقات الدولار في لبنان.. إليكم ما يجري
14/10/2023 22:32:08
14/10/2023 22:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الدولار
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لا تسلكوا هذا الطريق غداً.. هذا ما سيجري
Lebanon 24
لا تسلكوا هذا الطريق غداً.. هذا ما سيجري
12:27 | 2023-10-14
14/10/2023 12:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نجت بأعجوبة... صورة جديدة لكارمن جوخدار من على سرير المستشفى وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نجت بأعجوبة... صورة جديدة لكارمن جوخدار من على سرير المستشفى وهذا وضعها الصحيّ
07:57 | 2023-10-14
14/10/2023 07:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
01:00 | 2023-10-14
14/10/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوّج من محاميّة لبنانيّة... هكذا تحدّث ممثل أميركيّ شهير عن استشهاد عصام عبدالله (فيديو)
Lebanon 24
متزوّج من محاميّة لبنانيّة... هكذا تحدّث ممثل أميركيّ شهير عن استشهاد عصام عبدالله (فيديو)
05:50 | 2023-10-14
14/10/2023 05:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن "غرفة سريّة" لـ"حزب الله".. كيف تُرصد معركة غزّة من لبنان؟
Lebanon 24
تفاصيل عن "غرفة سريّة" لـ"حزب الله".. كيف تُرصد معركة غزّة من لبنان؟
03:00 | 2023-10-14
14/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:11 | 2023-10-14
وقف الحفر في البلوك رقم 9... هذه آخر التطورات
14:32 | 2023-10-14
بيان من السفارة الفرنسية.. اليكم ما فيه
14:25 | 2023-10-14
شيخ العقل: لوقف الإجرام بحق غزة
13:51 | 2023-10-14
لم يمضِ على عرسه أسبوع... "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له
13:28 | 2023-10-14
"الجهاد الإسلامي": لا شهداء للحركة اليوم في الجنوب اللبناني
13:25 | 2023-10-14
دعوة من فرنسا الى اللبنانيين وحزب الله.. هذا ما جاء فيها
فيديو
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
14/10/2023 22:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
14/10/2023 22:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
14/10/2023 22:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24