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لبنان

وقف الحفر في البلوك رقم 9... هذه آخر التطورات

Lebanon 24
14-10-2023 | 15:11
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أفادت معلومات "الجديد" بأن وزارة الطاقة وهيئة قطاع البترول طلبتا من شركة توتال أخذ بعض العينات من داخل البئر الذي تم حفره في البلوك رقم 9، وتقوم "توتال" بأخذ هذه العينات من دون استكمال عمليات الحفر.
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وأضافت المعلومات أن وقف الحفر في البلوك رقم 9 لم يحصل نتيجة أي خطأ في المعلومات بل لأسباب سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل.


 
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