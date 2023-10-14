هكذا استهدف "حزب الله" مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا (فيديو)

بالفيديو | المقاومة الإسلامية تهاجم عدداً من المواقع الصهيونية في #مزارع_شبعا اللبنانية المحتلة (الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا)، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وتحقق إصابات دقيقة ومباشرة

جزء2/2#جنوب_لبنان #حزب_الله pic.twitter.com/cJHKmleT4a