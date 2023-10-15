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لبنان

بضربة إسرائيلية... حماس تعلن استشهاد 3 من عناصرها في لبنان

Lebanon 24
15-10-2023 | 02:50
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أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس فجر الأحد أن ثلاثة من عناصرها في لبنان استشهدوا في هجوم استهدف نقطة مراقبة إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل ولبنان صباح اليوم.


"تفجير السياج الحدودي"
 
 
وأضافت في بيان نشرته على حسابها على تليغرام أن المجموعة تمكنت من تفجير السياج الحدودي واستهداف نقطة المراقبة والعبور إلى أراض بالقرب من مستوطنة (مرغليوت) شمال إسرائيل.
 
كما أضاف البيان أن خلال الاشتباك قصفت الطائرات الإسرائيلية المسلحين مما أسفر عن مقتلهم.
  
وكشفت كتائب القسام عن أسماء الشهداء الثلاثة وهم: احمد اسامه عثمان ويحيى نايف عبد الرازق من مخيم عين الحلوةوصهيب كايد من وادي الزينة.
 
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رد بقصف مدفعي
 
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس السبت إن صاروخين أطلقا من سوريا وسقطا في منطقة غير مأهولة بالسكان وإن إسرائيل ردت بقصف مدفعي على الموقع الذي أطلق منه الصاروخان.
وأضاف موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي نقلا عن الجيش أنه أطلق صاروخا لاعتراض هدف أطلق من الأراضي اللبنانية.
 
 
توتر على الحدود الشمالية
 
 
وكانت صحيفة (هآرتس) وتلفزيون (آي24 نيوز) قالا في وقت سابق اليوم أن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجليل شمال إسرائيل وفي مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا.
 
 
وتصاعدت حدة التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، بعد قصف متبادل واشتباكات وقعت بالمنطقة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجوما مفاجئا على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة يوم 7 تشرين الاول.

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