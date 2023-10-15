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لبنان

أحزاب "تعد العدّة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-10-2023 | 01:15
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في ظل توتر الأوضاع الأمنية والعسكرية وارتفاع احتمال توسع المعركة التي تحصل في غزة لتطال لبنان وربما جبهات اخرى، بدأت بعض الاحزاب اللبنانية الاستعداد للقيام بإستيعاب النازحين من الجنوب.
وبحسب مصادر مطلعة فإن استعدادات واسعة تحصل في اكثر من منطقة لبنانية لمعرفة قدرة القرى والمؤسسات على الاستيعاب والاحتواء وكيفية تأمين المواد الغذائية.
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وترى المصادر أن بعض الاحزاب غير الحليفة لـ"حزب الله" تعمل ايضا على التحضير "للاسوأ" من اجل استقبال النازحين وتأمين كل الاحتياجات الضرورية في حال تطور الاوضاع.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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