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لبنان

بين الجنوب وبيروت.. هذا ما فعلته "اليونيفيل"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-10-2023 | 02:15
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رغم التوتر القائم في الجنوب بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي، لم تُوقف قوات "اليونيفيل" تحرُّكاتها أبداً سواء ضمن نطاق منطقة عملياتها أو ضمن الطرقات السريعة التي تستخدمها للإنتقال من الجنوب إلى مطار رفيق الحريري الدولي أو إلى مرفأ بيروت.
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ورُصدت مؤخراً تحرّكات مؤللة للـ"اليونيفيل" إنطلقت من الجنوب باتجاه بيروت، وذلك بمؤازرة من آليات ثقيلة تواكبها الشرطة العسكرية التابعة للجيش.
وظهرَ أنّ تلك الآليات كان تقلُّ جنوداً من حفظ السلام يرتدون كامل عتادهم مع "الخوذ الزرقاء"، في إشارة إلى تدابير أمنية إستثنائية في ظل التوتر القائم جنوباً.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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