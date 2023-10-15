بعد مواجهات أمس العنيفة... هدوء حذر يخيم على الحدود الجنوبية

ساد الهدوء الحذر ليلا الحدود الجنوبية بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها امس بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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وعمم الإعلام الحربي في حزب الله فيديو تضمن مشاهد لعمليته في مزارع شبعا واستهدافه بالصواريخ خمسة مواقع للجيش الاسرائيلي في الرادار ورويسات العلم والسماقه وزبدين ورمتا.

وادى القصف المدفعي الاسرائيلي الذي طاول بلدة شبعا الحدوديه مساء امس الى سقوط قذيفة على منزل المواطن خليل اسعد علي ما أدى إلى مقتله مع زوجته زباد ألعاكوم.

والقى الجيش الإسرائيلي ليلا قنابل مضيئة فوق مستعمرة المنارة قبالة بليدا - ميس الجبل عند الحدود الجنوبية وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

واشارت مصادر في الجنوب ان دوي الانفجارات التي سمعت اصداؤها في القطاع الشرقي عند الحدود الجنوبية ناجمة عن القصف الاسرائيلي للجولان السوري بعد رصد اطلاق صاروخ من الجولان فيما دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وفي الجولان.

إلى ذلك، اصدر حزب الله بيانا أعلن فيه عن استشهاد احد عناصره وهو يوسف علاء الدين جواد الذي سقط خلال قيامه بواجبه عند الحدود الجنوبية وهو من بلدة سحمر البقاعية.





كما نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان صادر عنها ثلاثة من عناصرها والذين استشهدوا أمس عند الحدود الجنوبية.





وكشفت كتائب القسام عن أسماء الشهداء الثلاثة وهم: احمد اسامه عثمان ويحيى نايف عبد الرازق من مخيم عين الحلوةوصهيب كايد من وادي الزينة.





يشار إلى أن طائرات التجسس الاسرائيلية لم تغب عن أجواء الجنوب طوال الليل وحتى صباح اليوم.