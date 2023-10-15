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لبنان

لاعبو "الحكمة" الى فرق ثانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-10-2023 | 01:44
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ينطلق الدوري اللبناني في كرة السلة منتصف الأسبوع المقبل، ويوم الثلاثاء تنتهي مهلة إنتقال اللاعبين من نادٍ الى آخر ويتم تقديم اللوائح النهائية بأسماء اللاعبين الى "الإتحاد اللبناني لكرة السلة".
وفي هذا الإطار أسف مرجع رياضي لما آلت إليه الأوضاع في فريق "نادي الحكمة" في  بيروت ، حيث، على الصعيدين الإداري والمالي، لم تصل المفاوضات والإتصالات الى إيجاد من يحتضن النادي مالياً ، ويقوم بدفع الديون والمستحقات ورواتب اللاعبين اللبنانيين منهم والأجانب ، كما أن معظم اللاعبين الأساسيين في الفريق ينتقلون في الساعات الاربع والعشرين المقبلة الى فرقٍ ثانية، كما سيغادر الأميركي كليف الكسندر لاعب إرتكاز الحكمة الى فريق بيروت ، مما يهدد الفريق بالنزول الى الدرجة الثانية وهذا يعتبر خيبة أمل كبيرة لأكبر جمهور في لبنان.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رياضة

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