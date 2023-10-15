"حذره يتضاعف": حزب الله يدقق كثيرا

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لا يزال "حزب الله" يدقق بشكل كبير ودوري بتحركات النازحين السوريين الموجودين داخل مناطق نفوذه في ظل ازدياد اعدادهم في الاسابيع القليلة الماضية، لكن اللافت هو ان حذر الحزب تضاعف في الايام الماضية.واكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" وحركة "امل" رفعوا مستوى إجراءاتهم الامنية المرتبطة بالنازحين السوريين، وبات هناك تدقيق اضافي بتوقيت خروجهم ليلا وأسباب تنقلهم.وبحسب المصادر" فإن هذه الاجراءات المكثفة ستستمر بالتوازي مع استمرار الحرب في غزة والتوتر مع لبنان، ما يعني ان الاجراءات الامنية مرتبطة بالمخاوف من تحرك خلايا امنية نائمة في لحظة الاشتباك الكبير في المنطقة".