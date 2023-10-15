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لبنان

ماذا قرّر إعلاميون خلال تغطيتهم أحداث الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-10-2023 | 03:15
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بدأ إعلاميون يواكبون أحداث الجنوب بإتخاذ إجراءات إستثنائية توفر لهم حماية إضافية خلال التغطيات الميدانية الأخيرة، وذلك خشيةً من تكرار حادثة إستهداف إسرائيل لطاقم صحافيين في منطقة علما الشعب قبل يومين.
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وقال أحد الزملاء المصورين لـ"لبنان24" إنَّ "الوضع يحتاجُ إلى حكمة ودراية جداً"، مشيراً إلى أنّ الخوف يفرض نفسه في ظلّ إمكانية حصول حادث غادر مثل ذلك الذي حصل مع الصحافيين في علما، حيث استهدفهم صاروخ إسرائيلي بشكل مفاجئ أدى إلى إستشهاد الزميل  في وكالة "رويترز" عصام عبدالله.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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