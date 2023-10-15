24
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا قرّر إعلاميون خلال تغطيتهم أحداث الجنوب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-10-2023
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ إعلاميون يواكبون أحداث الجنوب بإتخاذ إجراءات إستثنائية توفر لهم حماية إضافية خلال التغطيات الميدانية الأخيرة، وذلك خشيةً من تكرار حادثة إستهداف إسرائيل لطاقم صحافيين في منطقة علما الشعب قبل يومين.
Advertisement
وقال أحد الزملاء المصورين لـ"لبنان24" إنَّ "الوضع يحتاجُ إلى حكمة ودراية جداً"، مشيراً إلى أنّ الخوف يفرض نفسه في ظلّ إمكانية حصول حادث غادر مثل ذلك الذي حصل مع الصحافيين في علما، حيث استهدفهم صاروخ إسرائيلي بشكل مفاجئ أدى إلى إستشهاد الزميل في وكالة "رويترز" عصام عبدالله.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لا تسلكوا هذا الطريق غداً.. هذا ما سيجري
Lebanon 24
لا تسلكوا هذا الطريق غداً.. هذا ما سيجري
12:27 | 2023-10-14
14/10/2023 12:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من السفارة الفرنسية.. اليكم ما فيه
Lebanon 24
بيان من السفارة الفرنسية.. اليكم ما فيه
14:32 | 2023-10-14
14/10/2023 02:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نجت بأعجوبة... صورة جديدة لكارمن جوخدار من على سرير المستشفى وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نجت بأعجوبة... صورة جديدة لكارمن جوخدار من على سرير المستشفى وهذا وضعها الصحيّ
07:57 | 2023-10-14
14/10/2023 07:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يتزوج بشكل مفاجئ في استراليا.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني يتزوج بشكل مفاجئ في استراليا.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
23:00 | 2023-10-14
14/10/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
00:53 | 2023-10-15
15/10/2023 12:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:24 | 2023-10-15
عصام عبدالله.. ما لا نعرفه عن المصور الخلوق والمهني الشجاع
03:05 | 2023-10-15
حزب الله يستهدف موقع "الراهب" بصواريخ موجهة.. وإسرائيل تُعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة (فيديو)
04:00 | 2023-10-15
حزب الله حذرٌ من الحرب الشاملة وقطر على الخط بين إيران وأميركا بشأن حماس
03:00 | 2023-10-15
أسلوبٌ فرضهُ "حزب الله" ستنفذه "حماس" قريباً.. إكتشفوا ما ستشهده غزّة
07:16 | 2023-10-15
تعرض اطراف بلدة رامية ومروحين لقصف مدفعي معادي.. واطلاق صاروخ من المقاومة على موقع اسرائيلي
07:07 | 2023-10-15
طلقة نارية أصابتها في الصدر بصيدا.. التحقيق فتح لكشف الملابسات
فيديو
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
15/10/2023 14:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
15/10/2023 14:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
15/10/2023 14:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24