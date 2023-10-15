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لبنان

من برج الشمالي.. شهيد جديد من "حزب الله"

Lebanon 24
15-10-2023 | 02:20
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نعى حزب الله الشاب حسين المصري من برج الشمالي في صور الذي سقط شهيدا "أثناء قيامه بواجبه الجهادي"، على ان يحدد موعد التشييع لاحقا.


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