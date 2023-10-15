حزب الله يستهدف موقع "الراهب" بصواريخ موجهة.. وإسرائيل تُعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة (فيديو)

تجدد القصف الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الأحد على الأراضي اللبنانية، حيث طاول بلدات عيتا الشعب والضهيرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وجاء القصف الاسرائيلي ردا على إطلاق قذائف هاون وصاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة شتولا ما أدى إلى سقوط قتيل و3 جرحى جراء هذا الهجوم.



هذا وتعرّض موقع الراهب الاسرائيلي قبالة عيتا الشعب الى قصف عنيف.

قصف إسرائيلي يطاول عيتا الشعب والضهيرة pic.twitter.com/jkNSixTH69 — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 15, 2023 Advertisement

كما طاول القصف الإسرائيلي بلدة راميا ومحيط موقع الجيش في القوزح، وأطلق العدو قنابل مضيئة فوق بلدة راميا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتوّسع القصف الاسرائيلي لاحقا ليشمل محيط ياطر والقوزح وعيتا الشعب بمدفعية 155 ملم، وأفيد عن وقوع اصابات ببن صفوف المدنيين في عيتا الشعب.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي انه تتم مهاجمة الأراضي اللبنانية ردا على استهداف أحد مواقعه الحدودية بصاروخ آخر مضاد للدروع، وأشار إلى انه تم إغلاق كل المناطق على مسافة 4 كلم من الحدود اللبنانية إضافة إلى حظر الحركة فيها.

حزب الله يتبنى

ولاحقا أصدر حزب الله بيانا جاء فيه: "في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت الى استشهاد الصحافي عصام عبدالله وجرح عدد من الصحافيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم ورباد حسين العاكوم، قامت مجموعة الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق 15/10/2023 بإستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".

كما أشار الحزب إلى انه استهدف دبابة ميركافا في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة ما أدى لإصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم الأحد عمليتي تسلل نفذتا الجمعة والسبت من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها استشهدوا بعدما تمكنوا من "النفاذ داخل" إسرائيل.



