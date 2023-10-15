Advertisement

لبنان

حزب الله يستهدف موقع "الراهب" بصواريخ موجهة.. وإسرائيل تُعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة (فيديو)

Lebanon 24
15-10-2023 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1118071-638329611578192891.jpg
Doc-P-1118071-638329611578192891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجدد القصف الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الأحد على الأراضي اللبنانية، حيث طاول بلدات عيتا الشعب والضهيرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وجاء القصف الاسرائيلي ردا على إطلاق قذائف هاون وصاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة شتولا ما أدى إلى سقوط قتيل و3 جرحى جراء هذا الهجوم.

هذا وتعرّض موقع الراهب الاسرائيلي قبالة عيتا الشعب الى قصف عنيف.
 
Advertisement
 
كما طاول القصف الإسرائيلي بلدة راميا ومحيط موقع الجيش في القوزح، وأطلق العدو قنابل مضيئة فوق بلدة راميا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتوّسع القصف الاسرائيلي لاحقا ليشمل محيط ياطر والقوزح وعيتا الشعب بمدفعية 155 ملم، وأفيد عن وقوع اصابات ببن صفوف المدنيين في عيتا الشعب.
ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي انه تتم مهاجمة الأراضي اللبنانية ردا على استهداف أحد مواقعه الحدودية بصاروخ آخر مضاد للدروع، وأشار إلى انه تم إغلاق كل المناطق على مسافة 4 كلم من الحدود اللبنانية إضافة إلى حظر الحركة فيها.
 
حزب الله يتبنى
ولاحقا أصدر حزب الله بيانا جاء فيه: "في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت الى استشهاد الصحافي عصام عبدالله وجرح عدد من الصحافيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا وأدى إلى استشهاد  المواطنين خليل اسعد علي هاشم ورباد حسين العاكوم، قامت مجموعة الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق 15/10/2023 بإستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".
 
 
 
 
 

كما أشار الحزب إلى انه استهدف دبابة ميركافا في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة ما أدى لإصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم الأحد عمليتي تسلل نفذتا الجمعة والسبت من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها استشهدوا بعدما تمكنوا من "النفاذ داخل" إسرائيل.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:24 | 2023-10-15
04:00 | 2023-10-15
03:00 | 2023-10-15
07:16 | 2023-10-15
07:07 | 2023-10-15
06:39 | 2023-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24