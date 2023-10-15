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لبنان

بيان من "حزب الله" بشأن وقف الشركة الأوروبية "يوتلسات" بث قناة الأقصى!

Lebanon 24
15-10-2023 | 03:20
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أصدرت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" البيان الاتي: "تلقى الاعلام الفلسطيني طعنةً غادرة، فبينما يشنُ العدو الصهيوني حرب ابادةٍ ضد الشعب الفلسطيني أقدمت الشركة الأوروبية المشغلة للقمر الصناعي "يوتلسات" على اتخاذ قرار بوقف بث قناة الأقصى الفضائية لمنع وصول مظلومية الشعب الفلسطيني الى العالم مما يكشف كل الادعاءات الغربية الزائفة عن حيادية الاعلام وحرية التعبير".
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وتابعت: "إننا نعتبر هذه الخطوة تواطؤاً وقحاَ مع العدو الإسرائيلي في حربه الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومحاولة خبيثة للتعتيم على الجرائم الصهيونية التي بدأت تظهر للعالم اجمع واستكمالا لقتل الصحافيين في غزة ولبنان. إننا ندينُ هذه الخطوة الظالمة، ونعلنُ تضامننا مع قناة الأقصى وكل الإعلام الحر الذي سيبقى صادحاً بالحق لفضح ممارسات الاحتلال وكشف جرائمه أمام العالم".

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