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لبنان

خطار تفقد مركز الدفاع المدني في جديدة مرجعيون... ودعا عناصره الى اتخاذ التدابير الاحترازية

Lebanon 24
15-10-2023 | 03:42
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توجه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، صباح اليوم، الى مركز الدفاع المدني في بلدة جديدة مرجعيون الجنوبية، حيث تفقد العناصر واطلع على الأوضاع العامة في ظل ما تتعرض له المنطقة من اعتداءات مستمرة نتيجة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.
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وشدد العميد خطار على "أهمية البقاء بجهوزية تامة لتلبية نداءات المواطنين بالسرعة المطلوبة، سيما خلال الظروف الامنية الراهنة"، مثنيا على "ما يبذله العناصر من تضحيات جسيمة في سبيل تأدية رسالتهم الإنسانية والوطنية".

ودعا خطار العناصر الى "اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتجنيب أنفسهم من التعرض لأي خطر خلال تنفيذ المهام الموكلة إليهم"، ووزع عليهم دروعاً وقائية لمزيد من الحماية خلال أداء واجبهم تجاه أهالي البلدة في هذه المرحلة.
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