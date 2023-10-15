بسبب تصاعد العنف.. ألمانيا تحذر مواطنيها من التوجه إلى لبنان

Advertisement

بسبب تصاعد العنف في المنطقة إثر هجمات حركة حماس على إسرائيل، حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها الراغبين في التوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.وهذا التحذير هو الأعلى درجة الذي توجهه الحكومة الألمانية.وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة المواطنين الألمان الذي يريدون مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.(LBCI)