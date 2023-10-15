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لبنان

بسبب تصاعد العنف.. ألمانيا تحذر مواطنيها من التوجه إلى لبنان

Lebanon 24
15-10-2023 | 05:10
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بسبب تصاعد العنف في المنطقة إثر هجمات حركة حماس على إسرائيل، حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها الراغبين في التوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
     
وهذا التحذير هو الأعلى درجة الذي توجهه الحكومة الألمانية.
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وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة المواطنين الألمان الذي يريدون مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.(LBCI)

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