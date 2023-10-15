بعد اشتداد وتيرة القصف.. الهدوء الحذر يخيّم على المناطق الحدودية الآن

يسيطر الهدوء الحذر على كل المناطق الحدودية، التي كانت مسرحاً للقصف الاسرائيلي الذي طاول بلدات عيتا الشعب، راميا، الضهيرة، رميش واطراف علما الشعب.





ويتزامن ذلك مع استمرار تحليق طائرات التجسس الاسرائيلية، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

Advertisement