افشال محاولة انتحار مواطن في الجميزة.. ابنته كانت تستغيث

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "تنفيذا لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تكثيف الدوريات في شوارع وأحياء مدينة بيروت لبث الطمأنينة في نفوس سكان العاصمة وللحد من عمليات السرقة والنشل التي ينفذها خارجون عن القانون، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت عند الساعة التاسعة من ليل 13-10-2023 في منطقة وسط بيروت دراجة نارية على متنها شخصين لبنانيين حاولا دهس عناصر الدورية بعد أن تفاجئا بوجودها وقد ترجل رفيق سائق الدراجة وفرا هارباً حيث عمل عناصر الدورية على توقيفه بعد مطاردة لم تستمر طويلاً، بتفتيشهما ضبط بحوزتهما مسدس حربي وسكين وعدد من الهويات والبطاقات الائتمانية ومبلغ من المال بالاضافة الى حقيبة نسائية تحتوي أوراقاً وبطاقات ائتمانية ومال، ليتبين لاحقاً أنها تعود لسيدة تدعى م.ن قاما بنشل حقيبتها في محيط محلة انطلياس قبل أن ينجح رجال فوج الحرس في توقيفهما وتبين أنهما من أصحاب السوابق، وقد عرضا رشوة على عناصر الدورية بهدف تركهما في حال سبيلهما، على الفور تم اقتيادهما وتسليمهما و المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.

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