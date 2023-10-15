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لبنان

افشال محاولة انتحار مواطن في الجميزة.. ابنته كانت تستغيث

Lebanon 24
15-10-2023 | 05:32
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "تنفيذا لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تكثيف الدوريات في شوارع وأحياء مدينة بيروت لبث الطمأنينة في نفوس سكان العاصمة وللحد من عمليات السرقة والنشل التي ينفذها خارجون عن القانون، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت عند الساعة التاسعة من ليل  13-10-2023  في منطقة وسط بيروت دراجة نارية على متنها شخصين لبنانيين حاولا دهس عناصر الدورية بعد أن تفاجئا بوجودها وقد ترجل رفيق سائق الدراجة وفرا هارباً  حيث عمل عناصر الدورية على توقيفه بعد مطاردة لم تستمر طويلاً، بتفتيشهما ضبط بحوزتهما مسدس حربي وسكين وعدد من الهويات والبطاقات الائتمانية ومبلغ من المال بالاضافة الى حقيبة نسائية تحتوي أوراقاً وبطاقات ائتمانية ومال، ليتبين لاحقاً أنها تعود لسيدة تدعى م.ن قاما بنشل حقيبتها في محيط محلة انطلياس قبل أن ينجح رجال فوج الحرس في توقيفهما وتبين أنهما من أصحاب السوابق، وقد عرضا رشوة على عناصر الدورية بهدف تركهما في حال سبيلهما، على الفور تم اقتيادهما وتسليمهما و المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
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وكانت دورية من فوج حرس بيروت، أوقفت في وقت لاحق من اليوم نفسه في محلة البيال سوريين اثنين كان يتعاطيان حشيشة الكيف هرب أحدهما عند رؤيته الدورية وتمت مطاردته والقاء القبض عليه وتسليمه ورفيقه مع المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

من ناحية أخرى وخلال قيام رجال حرس بيروت بدورية في منطقة الجميزة توارد على مسامع عناصرها صوت استغاثة صادر من احد المباني في المحلة ليتبين أن شخصاً في العقد السابع من العمر يحاول الانتحار من خلال رمي نفسه من الطبقة الثالثة من المبنى وتحاول ابنته ثنيه عن مراده، على الفور توجه عناصر الدورية بالسرعة اللازمة الى الشقة وقاموا بادخاله الى الشقة وعملوا على تهدئته وحين تأكدوا أنه بخير غادروا المكان".
 
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