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لبنان

عودة: لبنان بغنى عن التورط في نزاعٍ سينعكس جحيمَا على شعبه

Lebanon 24
15-10-2023 | 05:46
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إعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن "ما يحصل في غزة مؤلم ومرفوض"، مؤكداً أنها "جريمة ضد شعب ذنبه الوحيد أنه يتشبث بأرضه ويدافع عن تاريخه، والمؤلم أكثر أن ضمائر قادة العالم نائمة وهم يكيلون بمكيالين والعدالة غائبة".
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وفي عظته اليوم، قال: "فيما تستباح حقوق الشعب الفلسطيني منذ عقود ويقتل هذا الشعب دون رحمة، يعتبر رفضه الظلم اللاحق به جريمة، فيما الجريمة الكبرى هي انتهاك حقوقه والمقدسات وسلب أرضه ومنعه من العيش في وطنه"، مشدداً على أن "الكنيسة تقف دائمًا ضد العنف وضد الحرب لكنها ترفض الظلم لذا، أملنا أن تهز هذه الكارثة ضمائر قادة العالم فيدركوا ضرورة وقف القتال وإيجاد حل عادل لهذه القضية، لأن لا سلام حيث يوجد ظلم، والأبرياء وحدهم يدفعون الثمن دائمًا، مع الصحافيين الذين يسكتون كي لا يظهروا الحقيقة".


وأضاف عودة: "ما يؤلمنا أيضًا غياب الموقف اللبناني الرسمي الموحد، وعدم التشديد على ضرورة إبعاد لبنان عن هذا الصراع"، وتابع: "لبنان الذي تحمل وحده في الماضي تبعات هذا الصـراعِ ودفع أثمانًا باهظة يمر بأسوأ الأوضاعِ وأصعبها، وهو غير قادر على دفع أثمان إضافية هو عاجز عن دفعها وهو بغنى عن التورط في نزاعٍ سينعكس جحيمَا على شعبه وما تبقى من مؤسساته".
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