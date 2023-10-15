Advertisement

لبنان

في شحيم.. سرقة تحرم المنطقة من الكهرباء (صورة)

Lebanon 24
15-10-2023 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1118138-638329721229425317.jpeg
Doc-P-1118138-638329721229425317.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون على سرقة كابلات محطة الكهرباء في منطقة مرج علي في بلدة شحيم، ما حرم المنطقة من التيار الكهربائي.
 
 
وقد باشرت عناصر من القوى الأمنية التحقيقات في الحادثة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مروحيات الجيش تهاجم الآن بنية تحتية عسكرية في لبنان
lebanon 24
15/10/2023 17:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف موقع المطلة الاسرائيلي من لبنان بالرشقات الصاروخية الكثيفة من 3 اتجاهات وكذلك منطقة مسكفعام (المنار)
lebanon 24
15/10/2023 17:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة لبنان 24: هجوم على موقع المطلة المقابل لبلدة كفركلا وقصف مدفعي اسرائيلي
lebanon 24
15/10/2023 17:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة لبنان 24: سماع اطلاق نار مقابل العديسة على الحدود
lebanon 24
15/10/2023 17:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24

شحيم

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:24 | 2023-10-15
07:16 | 2023-10-15
10:44 | 2023-10-15
10:20 | 2023-10-15
10:06 | 2023-10-15
09:48 | 2023-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24