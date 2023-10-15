في شحيم.. سرقة تحرم المنطقة من الكهرباء (صورة)

أقدم مجهولون على سرقة كابلات محطة الكهرباء في منطقة مرج علي في بلدة شحيم، ما حرم المنطقة من التيار الكهربائي.

وقد باشرت عناصر من القوى الأمنية التحقيقات في الحادثة.