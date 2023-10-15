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لبنان

اللواء ابراهيم بحث مع شيا في المستجدات الأخيرة

Lebanon 24
15-10-2023 | 06:08
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التقى اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت السفيرة الاميركية دورثي شيا، وعرضا تصاعد التطورات العسكرية على الحدود اللبنانية الفلسطينية.
 
 
كذلك تم البحث في الاعمال العسكرية بين اسرائيل وقطاع غزة.
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عباس ابراهيم

دورثي شيا

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