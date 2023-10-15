اللواء ابراهيم بحث مع شيا في المستجدات الأخيرة

التقى اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت السفيرة الاميركية دورثي شيا، وعرضا تصاعد التطورات العسكرية على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

كذلك تم البحث في الاعمال العسكرية بين اسرائيل وقطاع غزة.