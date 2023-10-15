جعجع نعى خوري: أعدُك أن القضيّة مستمرّة

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في منشور عبر حسابه على منصة "اكس": "كانت جيزيل خوري صديقة وفيّة، ودائمًا دائمًا مع الحقّ. لا أنسى كيف من دون أيّ علاقة سياسيّة سابقة، انبرت عند حلّ حزب "القوات اللبنانية" واعتقالي لتدافع عن الحقّ والحقيقة".

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واضاف: "لقد كانت سياديّة وحرّة بامتياز، قادتها حرّيتها وسيّادتها الى توأم مماثل جرى اغتياله للأسباب ذاتها، فدفعت غاليًا ثمن مبادئها وقناعاتها. جيزيل لقد عانيتي كثيرًا من عدم تحقيق أهداف القضيّة التي من أجلها ناضلتي واغتيل سمير قصير، ولكن أعدُك أن القضيّة مستمرّة وستحقِّق أهدافها عاجلاً أم آجلاً".