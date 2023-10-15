القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات

عاد التوتر مساء اليوم الى الحدود الجنوبية، بعد ان قصفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخين هدفٍ في تلة العويضة غربي كفركلا قرب مركز للجيش من دون وقوع إصابات، فيما نفذ الطيران الحربي غارات وهمية جنوب لبنان.

وكانت الطائرات المروحية الاسرائيلية شنت غارة على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين الضهيرة ومروحين، ما ادى الى تضرر مركز جبل البلاط للجيش وسقوط عدد من الإصابات التي وصفت بالطفيفة في صفوف العسكريين.

وكان القصف الاسرائيلي قد تجدد بعد الظهر على عدد من المناطق الحدودية الجنوبية، حيث تعرّضت أطراف بلدة رامية ومروحين وميس الجبل لقصف مدفعي إسرائيلي بعد استهداف موقع ظهر الجمل الحدودي بصاروخ موجّه.

القصف المعادي يطال اطراف ميس الحبل بعد استهدا ف المقاو مة موقع الاحتلال في البياض مقابل بليدا بصاروخ مضاد للدروع 🇱🇧🇵🇸 pic.twitter.com/wAYyDfydW0 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 15, 2023 Advertisement



كما استهدف الجيش الاسرائيلي المنطقة القريبة من الحدود عند أطراف بلدة بليدا بعدد من القذائف. وفي وقت سابق، قصف الجيش الإسرائيلي بلدات مليتا، رميش، علما الشعب وغيرها من المناطق الحدودية، رداً على قصف طاول مواقعه صباحاً.

بيان المقاومة

وصدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:

في مواصلة للردّ على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم الأحد الواقع في 15-10-2023 بمهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجّهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة ‏وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو. ‏

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بيان ثانٍ

وفي وقت لاحق أصدرت المقاومة الاسلامية البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم



‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏



‎ ‎هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: ‏

جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المباشرة والمناسبة.‏

التطورات ميداينا

وكانت مندوبة لبنان 24 أفادت عن معلومات تتحدث عن اطلاق صاروخ من المقاومة على موقع اسرائيلي مقابل مروحين. وأعلنت اذاعة جيش العدو الإسرائيلي أنّه "للمرة الخامسة خلال اليوم، اطلاق صاروخ موجه نحو قوة من الجيش "الإسرائيلي" في "حانيتا" عند الحدود مع لبنان".

ونقل إعلام إسرائيلي معلومات عن مقتل عامل أجنبي نتيجة القصف. وتحدثت كذلك وسائل إعلام إسرائيلية عن أربع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخ موجّه من لبنان، ولم تؤكد هذه المعلومة رسمياً.

وبحسب المعلومات فقد تم إطلاق دفعة من الصواريخ من الأراضي اللبنانية من أطراف رامية وصل بعضها إلى مستعمرة نهاريا.

الى ذلك أفادت قناة "الحدث" عن إطلاق صاروخ كورنيت على معسكر إٍسرائيلي على حدود لبنان. إطلاق دفعة من الصواريخ من الأراضي اللبنانية من أطراف رامية وصل بعضها إلى مستعمرة نهاريا

وأدى القصف المعادي على محيط بلدة الضهيرة الى انقطاع حركة السير كاملة في الطرق العامة في القطاع الغربي.

سياسيا

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية "إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع".



وأضاف عبد اللهيان في تصريح لقاة "الجزيرة": "إن لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة".



واشار الى انه "خلال لقائي في لبنان علمت من السيد حسن نصرالله أن كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة".



وعلى المقلب الآخر، حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان من توسّع رقعة الصراع، ولفت إلى أن "أميركا قلقة بشأن القوات التي تعمل بالوكالة وحزب الله اللبناني وإيران".