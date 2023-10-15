طلقة نارية أصابتها في الصدر بصيدا.. التحقيق فتح لكشف الملابسات

تعرّضت الشابة "ز.ك." من مواليد 1998 من مدينة صيدا، لطلق ناري في الصدر ونقلت إلى مستشفى حمود الجامعي في المدينة لمتابعة علاجها.





وحضرت عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.

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هذا وأشارت "الوطنية للإعلام" الى استقرار حالتها الصحية.