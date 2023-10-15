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لبنان

طلقة نارية أصابتها في الصدر بصيدا.. التحقيق فتح لكشف الملابسات

Lebanon 24
15-10-2023 | 07:07
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تعرّضت الشابة "ز.ك." من مواليد 1998 من مدينة صيدا، لطلق ناري في الصدر ونقلت إلى مستشفى حمود الجامعي في المدينة لمتابعة علاجها.
 

وحضرت عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.
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هذا وأشارت "الوطنية للإعلام" الى استقرار حالتها الصحية. 
 
 
 
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