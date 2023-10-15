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لبنان

لبنان بقلب المعركة.. نائب "الحزب": مستعدون لكل الاحتمالات وكل الخيارات

Lebanon 24
15-10-2023 | 07:27
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أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله الى اننا "معتدى علينا الآن ونحن في لبنان ندافع عن بلدنا ونواجه العدو وفق المعادلة التي كرستها المقاومة"، مؤكداً أن "معادلة أي اعتداء إسرائيلي سيقابل برد هي معادلة ثابتة لدينا".
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وفي حديث لقناة "الميادين"، قال: "معنيون بالدفاع عن بلدنا وعندما نوجه صواريخ للعدو نعلن عن ذلك بوضوح باسم المقاومة الإسلامية"، مضيفاً: "المعركة الآن محورها الأساسي في غزة والمواجهة في لبنان قائمة ضمن مشروع الدفاع الوطني للمقاومة وما يجري على الحدود الآن هو في إطار العمل الدفاعي الذي تقوم به المقاومة منذ اليوم الأول".

وتابع: "مستعدون لكل الاحتمالات وكل الخيارات، لكن لا نريد أن نكشف عن الخطوات اللاحقة لأن ذلك جزء من المعركة"، مشيرا الى ان "رد المقاومة الحالي هي جزء من المشهد أما الجزء الآخر فيرتبط بما يجري بقطاع غزة".

قال: "نحن في قلب هذه المعركة ونحن طبعاً لسنا على الحياد ومن الطبيعي أن نكون إلى جانب فلسطين أما ترجمة ذلك فلا نقدم معلومات للعدو"، مضيفا ان "على العدو ألا يخطئ حساباته سواء في قطاع غزة أو في لبنان".

كذلك، لفت الى ان "الدول الغربية والجهات التي تواصلت معنا مباشرة أو بشكل غير مباشر لم تحصل منا على إجابة بشأن خطواتنا المقبلة"، مضيفاً: "موقفنا مدروس بدقة متناهية ونأخذ بالاعتبار كل السيناريوهات والاحتمالات".

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