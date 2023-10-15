Advertisement

لبنان

يروّج عملة مزيّفة في طرابلس.. بحوزته مبلغ كبير من فئة المئة دولار

Lebanon 24
15-10-2023 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1118162-638329777683928338.jpeg
Doc-P-1118162-638329777683928338.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بترويج عملة مزيّفة في محلّة التّل – طرابلس والمناطق المجاورة".
Advertisement


واضاف البيان: "باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الى تحديد هويّته، وهو المدعو: ع. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) بتاريخ 5/10/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة التّل".


واشار الى انه "ضُبِطَ بحوزته مبلغ مزيّف بقيمة ألف دولار أميركي من فئة المئة دولار، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة في محلّة التّل ومحيطها، وأنّه استحصل على المبلغ المزيّف، المضبوط بحوزته، من شخص سوري الجنسيّة".


وتابع: "أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لكشف سائر المتورطين وتوقيفهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:24 | 2023-10-15
07:16 | 2023-10-15
10:44 | 2023-10-15
10:20 | 2023-10-15
10:06 | 2023-10-15
09:48 | 2023-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24