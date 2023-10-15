يروّج عملة مزيّفة في طرابلس.. بحوزته مبلغ كبير من فئة المئة دولار

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بترويج عملة مزيّفة في محلّة التّل – طرابلس والمناطق المجاورة".واضاف البيان: "باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الى تحديد هويّته، وهو المدعو: ع. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) بتاريخ 5/10/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة التّل".واشار الى انه "ضُبِطَ بحوزته مبلغ مزيّف بقيمة ألف دولار أميركي من فئة المئة دولار، وهاتف خلوي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة في محلّة التّل ومحيطها، وأنّه استحصل على المبلغ المزيّف، المضبوط بحوزته، من شخص سوري الجنسيّة".وتابع: "أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لكشف سائر المتورطين وتوقيفهم".