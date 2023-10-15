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لبنان

تشييع الشهيد خليل هاشم وزوجته بمأتم مهيب

Lebanon 24
15-10-2023 | 07:46
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شيعت بلدة شبعا ومناطق العرقوب، حاصبيا ومرجعيون الشهيدين خليل اسعد علي هاشم وزوجته رباد العاكوم، اللذين استشهدا عصر امس بقصف صاروخي اطلقته القوات الاسرائيلية على منزلهما بشكل مباشر، بمأتم مهيب في حضور رسمي وشعبي.
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