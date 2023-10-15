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لبنان

السفارة الكندية في لبنان تدعو رعاياها لتجنب مناطق التوتر

Lebanon 24
15-10-2023 | 09:15
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حذّرت السفارة الكندية لدى لبنان الكنديين من خطر الهجمات الإرهابية والنزاع المسلح، وأهابت بهم تجنب مناطق التوتر بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت السفارة إلى احتمال تدهور الوضع الأمني دون سابق إنذار.
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كذلك، دعت رعاياها الى تجنب مناطق الصراع بين لبنان وإسرائيل والانتباه من عمليات الخطف، كما دعت مواطنيها إلى عدم السفر غير الضروري إلى لبنان بسبب الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها.

وكتب سفير أستراليا لدى لبنان أندرو بارنس، عبر حسابه على منصة "اكس": "إذا كنتم في لبنان، عليكم تقدير إذا كانت حاجتكم للبقاء فيه أساسية"، مضيفاً: "إذا كنتم ترغبون في المغادرة، فأعلموا أن أزمة قد تحد من الطيران المدني. يجب أن تفكروا في الخيارات المتاحة لكم".

وتابع: "ستكون قدرة الحكومة الأسترالية على مساعدتكم للمغادرة محدودة للغاية في أوقات الأزمات".

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