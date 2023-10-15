سقوط صاروخ بالقرب من مركز اليونيفيل التابع للكتيبة الأندونيسية في الناقورة

علم لبنان 24 ان أحد الصواريخ الاربعة التي اطلقت في اتجاه شمال فلسطين، قد اصاب منطقة تدخل في عداد مقر اليونيفل في الناقورة.

وأفادت مندوبة لبنان 24 انّ الصاروخ سقط بالقرب من مركز اليونيفيل التابع للكتيبة الأندونيسية في الناقورة، ما أدى الى سقوط اجزاء في مقر الكتيبة ولم يعرف بعد اذا كان صاروخا او اجزاء سقطت من القبة الحديدية. ولم يسجل وقوع اصابات.

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وأجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالقائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو مستفسرا عن ملابسات سقوط أحد الصواريخ في مقر لليونيفيل في الناقورة.

وشدد رئيس الحكومة على التضامن الكامل مع اليونيفيل واطمأن الى عدم وقوع ضحايا.