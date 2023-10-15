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لبنان

بعد سلسلة العمليات ضد جيش العدو.. هذا ما أعلنته المقاومة الاسلامية

Lebanon 24
15-10-2023 | 09:48
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صدر عن المقاومة الإسلاميّة البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
‎ ‎
في مواصلة للردّ على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم الأحد الواقع في 15-10-2023 بمهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجّهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة ‏وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو. ‏
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‏ ‏
‎ ‎وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
 
 
بيان جديد
وفي وقت لاحق اصدرت المقاومة الاسلامية هذا البيان:
 
بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

‎ ‎هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: ‏
جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المباشرة والمناسبة.‏
 
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