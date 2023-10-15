ميقاتي يجري اتصالا بالقائد العام اليونيفيل بعد سقوط أحد الصواريخ في مقر تابع لها

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالقائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو مستفسرا عن ملابسات سقوط أحد الصواريخ في مقر لليونيفيل في الناقورة.

وشدد رئيس الحكومة على التضامن الكامل مع اليونيفيل واطمأن الى عدم وقوع ضحايا.

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