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لبنان

هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
15-10-2023 | 10:20
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يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما  بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الأميركي.
 
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