مراكز الأمن العام في هذه المناطق تتوقف عن استقبال المعاملات

توقفت مراكز الأمن العام في بنت جبيل، تبنين، مرجعيون، الطيبة، حاصبيا وشبعا عن استقبال معاملات المواطنين والمقيمين، على أن تُقدّم المعاملات في دائرة النبطية حتى إشعار آخر.







وبحسب "الوكالة الوطنية"، تبقى هذه المراكز لإستلام المعاملات المنجزة فقط.

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