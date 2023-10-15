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لبنان

جنبلاط من عين التينة: لابقاء لبنان خارج دائرة الصراع اليوم

Lebanon 24
15-10-2023 | 11:44
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استقبل رئيس مجلس النواب الإستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي ، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والامنية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة . وبعد اللقاء تحدث النائب السابق وليد جنبلاط : لقد بحثت مع الرئيس نبيه بري التطورات الجارية ونتمنى طبعا ان يبقى لبنان خارج هذه الدائرة الا اذا اصر العدو الاسرائيلي على الاعتداء ، سياستنا  في الاساس كانت عدم الاعتداء لكن نلاحظ الاعتداء وراء الاعتداء في كل يوم من قبل إسرائيل .
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واضاف : ان ما يجري رهيب ينسى البعض القضية الاساس وينسى البعض المشروع الاساس الذي جميع العرب وتقريبا كل العالم وافق عليه نظريا هو حل الدولتين .
وختم : سانشر تغريدة لوزير خارجية فرنسا السابق دومنيك دوفيلبان هو طبعا متعاطف مع اسرائيل لكن طبعا يذكر في القضية الاساس وهي واقع غزة تحت الضرب منذ ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٢١ حرب وراء حرب جميل ان نستمع الى دوفيلبان وان يخرج في فرنسا رجال آخرون يعيدو تصويب الأمور لهذا الجو المشحون إعلاميا وسياسياً من اميركا الى فرنسا الى كل العالم حتى في الهند خرجت تظاهرة بسيطة فأين الهند التي كانت مع العالم الثالث واين اصبحت؟
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