على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الأميركي.

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.