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لبنان
على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
15-10-2023
|
13:07
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الأميركي.
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