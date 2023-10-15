اشكال وتحطيم زجاج.. اليكم ما جرى في مستشفى المعونات في جبيل

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وقع إشكال كبير في بهو مستشفى سيدة المعونات في جبيل أدى الى تكسير زجاج الواجهات الخاصة بالموظفين.وفي التفاصيل أن أحد الاشخاص من اّل شليطا من قرطبا نقل والدته من مستشفى مار يوسف في الدورة الى جبيل وتم إدخالها للمعالجة إلا أنها توفيت، وما ان سمع أحد ابنائها الخبر، حتى بدأ بالصراخ وتكسير زجاج المستشفى. وفي وحين لم تنفع محاولات رجال الامن المولجين بالحراسة من إيقافه حضرت قوة من فصيلة درك جبيل الى المكان وتمكنت من توقيفه.