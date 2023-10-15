الصحة العالمية تزوّد لبنان بإمدادات طبية ليكون جاهزاً للاستجابة لأي أزمة صحية محتملة

Advertisement

أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أنها سارعت الى "تسليم الإمدادات الطبية الحيوية إلى لبنان ليكون جاهزاً للاستجابة لأي أزمة صحية محتملة".وقالت المنظمة في بيان: "وصلت شحنتان إلى بيروت اليوم قادمتان من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي، وتتضمنان ما يكفي من الأدوية والإمدادات الجراحية لتلبية احتياجات ما بين 800 إلى 1000 جريح."وحذرت المنظمة من تصاعد حدة الاشتباكات بين لبنان واسرائيل، وأضافت: "منذ تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس يوم السبت الماضي، وردت تقارير أيضاً عن وقوع اشتباكات على الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. وإذا تصاعدت هذه الاشتباكات، فسيتعرّض المزيد من المدنيين للخطر، وسيحتاجون إلى الوصول الفوري للرعاية الطبية".واوضحت منظمة الصحة العالمية انها تعمل مع وزارة الصحة العامة وشركاء الصحة في لبنان على تعزيز الاستعداد والجهوزية داخل النظام الصحي.ولفتت الى انها تدعم وزارة الصحة في تفعيل مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لها لتسهيل تحسين تنسيق الاستجابات لحالات الطوارئ.