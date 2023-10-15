بو حبيب: الاتصالات الدبلوماسية قائمة وميقاتي يتابع الوضع

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أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الاتصالات الدبلوماسية قائمة وهناك مباحثات حول ما يحصل في غزة مشيراً الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع الموضوع.بوحبيب وفي حديث عبر "الجديد" لفت الى انه سيجتمع غداً مع سفراء الدول الخمس الكبرى، مشدداً على ان الاتصالات الدبلوماسية قائمة وهناك ضغوطات تمارس على لبنان لعدم فتح جبهة من الداخل وهناك اتصالات يتلقاها الرئيسين بري وميقاتي بهذا الصدد ويجب الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف التصعيد في غزة.