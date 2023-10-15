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لبنان

تزايد الطلب على استئجار المنازل في بيروت

Lebanon 24
15-10-2023 | 17:09
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تزايد الطلب على استئجار المنازل في بيروت على نحو غير مسبوق، وسقوف مالية مرتفعة، ولكن لفترة لا تتجاوز الشهر الواحد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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