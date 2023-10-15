21
o
بيروت
23
o
طرابلس
31
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تطورات غزة تكشف أهمية الفرص التي أهدرتها الأطراف السياسية اللبنانية
Lebanon 24
15-10-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب صلاح سلام في"اللواء": مع دخول حرب غزة الأسبوع الثاني، وسط الإصرار الإسرائيلي على إجتياح القطاع، يرتفع منسوب القلق ليس في الداخل الفلسطيني وحسب، بل وعلى مستوى المنطقة برمتها، لأن ما يجري من فظائع وتنكيل ضد النساء والأطفال، ومن تدمير للمستشفيات والمدارس والبنية التحتية بكاملها في غزة، لا يمكن أن يمرّ دون إشعال جبهات أخرى، من حلفاء «حماس» في محور الممانعة، والممتدة أذرعه من لبنان إلى سوريا والعراق وصولا إلى شواطئ البحر الأحمر في اليمن.
Advertisement
تبقى تلك الجبهات صامتة طالما بقيت «حماس» قادرة على التصدي للوحشية الإسرائيلية، والرد عليها بالصواريخ إلى الداخل الإسرائيلي، لا سيما مطار بن غوريون، والحفاظ على قدراتها بمواجهة الاجتياح البري وإستخدام السلاح المتطور الذي تملكه ضد الدبابات والمدرعات الغازية.
من المحزن فعلاً، أن البلد القلق من النيران المشتعلة حوله، والذي يرصد بحذر إرتفاع منسوب التوتر على حدوده الجنوبية، ما زال رهينة الخلافات الحزبية والأنانية، بين أطراف منظومته السياسية، التي لا تخجل من إستفحال عجزها المعيب في إنتخاب رئيس الجمهورية، عشية مرور سنة كاملة على الشغور الرئاسي في بعبدا.
وجاءت التطورات الدرامية في غزة لتكشف أهمية الفرص التي أهدرتها الأطراف السياسية اللبنانية، في إنقاذ البلد من الفراغ القاتل في السلطة، وذلك بعد وضع العصي في دواليب مساعي التوفيق التي قادتها فرنسا، ثم قطر بتكليف من دول اللقاء الخماسي.
مع تعاظم الإهتمامات العربية والغربية بتداعيات الحرب في غزة، من الطبيعي أن يتراجع التركيز السابق على الأزمة اللبنانية، خاصة بعد سقوط كل المبادرات العربية والفرنسية والخماسية التي حاولت تمرير الإنتخابات الرئاسية، كمدخل لا بدَّ منه لمعالجة المشاكل الإقتصادية والمالية والمعيشية التي يتخبط فيها البلد منذ أربع سنوات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُذيعة أخبار "الجديد" تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
02:00 | 2023-10-15
15/10/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اجرت مقابلتها الاخيرة قبل ايام.. اعلامي لبناني ينشر مقطع فيديو لجيزيل خوري وهي تبكي بحرقة على لبنان
Lebanon 24
اجرت مقابلتها الاخيرة قبل ايام.. اعلامي لبناني ينشر مقطع فيديو لجيزيل خوري وهي تبكي بحرقة على لبنان
08:15 | 2023-10-15
15/10/2023 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.. استعدّوا للأيام المقبلة!
Lebanon 24
أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.. استعدّوا للأيام المقبلة!
07:54 | 2023-10-15
15/10/2023 07:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
15:32 | 2023-10-15
15/10/2023 03:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة سيناريوهات اسرائيلية لغزة والجنوب.. وهذا ما سمعه عبد اللهيان في قطر
Lebanon 24
ثلاثة سيناريوهات اسرائيلية لغزة والجنوب.. وهذا ما سمعه عبد اللهيان في قطر
01:00 | 2023-10-15
15/10/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:18 | 2023-10-15
زيادة وتيرة المواجهات الميدانية في الجنوب والصواريخ تصل الى"اليونيفيل"
22:13 | 2023-10-15
تحرك ديبلوماسي فرنسي وبريطاني وتركي نحو لبنان.. وتحذيرات من تحريك "جبهة الجنوب"
22:20 | 2023-10-15
ما تبلغه "حزب الله" من "حماس" وما قرر المضي به جنوباً
22:24 | 2023-10-15
السنّة وغزّة: تحييد لبنان ولكن لا حياد حيال فلسطين
00:52 | 2023-10-16
بعد ليل متوتّر... طيران استطلاعي معادٍ فوق المناطق الحدودية فجرًا
00:30 | 2023-10-16
إسرائيل تنشر فيديو لقصف يستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله
فيديو
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
16/10/2023 07:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
16/10/2023 07:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
16/10/2023 07:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24