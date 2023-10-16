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لبنان

إسرائيل تنشر فيديو لقصف يستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله

Lebanon 24
16-10-2023 | 00:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ان قواته قصفت البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان.
 
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ويظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي قصف مبنيين، وقال إن الهجمات التي ظهرت في الفيديو نُفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وأفاد الجيش الإسرائيلي أن قصفه لمواقع "حزب الله"، جاء ردا على إطلاق النار الذي وقع أمس الأحد على الأراضي الإسرائيلية.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على أطراف جنوبي بلدة ‫العديسة الحدودية في القطاع الغربي.

واشتدت وتيرة الاشتباكات الحدودية بين عناصر حزب الله في لبنان وإسرائيل، أمس الأحد، حيث أطلقت الجماعة صواريخ وردت القوات الإسرائيلية بالقصف.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعرض أحد مواقعه العسكرية الحدودية لإطلاق نار.

وأدت المواجهات إلى مقتل شخص على الجانب الإسرائيلي، وإصابة عدة أشخاص على جانبي الحدود.(وكالات)


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