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لبنان
اتصالات واجتماعات مكثفة لميقاتي لضبط الوضع وخطوة عسكرية لافتة لـ"حزب الله"..
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-10-2023
|
01:00
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يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاته واجتماعاته السياسية والديبلوماسية والامنية، في اطار مواكبة الاوضاع في جنوب لبنان وغزة، والسعي لابقاء لبنان في منأى عن الحرب، رغم ان التطورات الميدانية التي شهدها الجنوب بالامس زادت منسوب القلق من تفلت الاوضاع على نطاق واسع.
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وفي هذا السياق، ستشهد السرايا اليوم زيارة لوزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا وغدا لوزير خارجية تركيا حقان فيدان، ويرتقب ايضا وصول مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية .
كما سيلتقي رئيس الحكومة اليوم ايضا سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس الوزراء أيضا جلسة جديدة هذا الاسبوع لدرس الملفات الطارئة وبنود أساسية.
ميدانيا، اعتبر مصدر مطلع للاحداث الجارية في الجنوب "أنه على الرغم من خرق العدو الاسرائيلي "قواعد الاشتباك" ورد حزب الله عليه، إلا أن المواجهة على جبهة الجنوب لا تزال ضمن ضوابط غير معلنة".
واشار المصدر الى "انه كان لافتاً إقدام عناصر من "حزب الله" على إستهداف مواقع الرادار والرصد الإسرائيلية في مزارع شبعا، أمس الأحد، وقد تلا ذلك أيضاً إستهداف لكاميرات المراقبة الإسرائيلية الموضوعة على الجدار الإسمنتي قبالة العديسة وكفركلا".
واعتبر المصدر "أنّ هذا الأمر يُمثل تطوراً مهماً على صعيد المواجهة، وقد يعني أن الحزب ربما ينتقلُ حالياً خلال مواجهة إلى تعطيل كامل أجهزة الرصد الإسرائيلية بحيث تُصبح المنطقة الحدودية خارج نطاق المراقبة، وبالتالي التمهيد لمراحل عسكرية أكبر قد تصلُ إلى "التسلل" من ثغرات ونقاطٍ حدودية عديدة".
المصدر:
لبنان 24
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خاص "لبنان 24"
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