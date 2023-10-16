باسيل "يدوزن" موقفه مجددا: معنيون بمناصرة الحق على حدودنا

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بعد ايام من حديثه عن "فتح لاند" وانتقاده التحركات الفلسطينية عند الحدود الجنوبية، يبدو ان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أعطى "غطاءً سياسيا" كاملا للحزب في اي تطور عسكري قد يحصل.وبحسب مصادر مطلعة فإن قراءة دقيقة في كلام باسيل أمس، تشير الى انه برر للحزب اي عمل قد يقوم به وحسم فكرة ان الدخول في الحرب، ان حصل، فهو بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة مند ايام.وترى المصادر ان كلام باسيل هذا يأتي في اطار تنسيق وتواصل مستمر بينه وبين "حزب الله" خلال الأيام الماضية، وهذا ما سيظهر بشكل اكثر وضوحا خلال الساعات القليلة المقبلة.وكان باسيل قال بالامس في كلمة في انطلياس: إذا سأل سائل ما علاقة لبنان بكل هذا لنقحمه ضد اسرائيل، نحيله الى شهداء الاعلام وجرحاه في جنوبنا منذ يومين، ونذكره بكل اعتداءات اسرائيل على وطننا التي ردعتها بسالة المقاومة، وما كنا لنتكلم عن قوة لبنان وثروته وغازه ونفطه، ونعمل لكي لا تطال المؤامرة حقل قانا حيث هو افضل نموذج لتطبيق الاستراتيجية الدفاعية التي نريد".اضاف باسيل: "نحن معنيون ايضا اخلاقيا ووجوديا بمناصرة الحق على حدودنا. فالشعب الفلسطيني، صاحب حق في ارضه، وفي ان تكون له دولته يعود اليها فلا يبقى لاجئا مشردا، وحقه قبل كل شيء في احترام كرامته الانسانية".