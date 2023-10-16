23
o
بيروت
26
o
طرابلس
31
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
26
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل "يدوزن" موقفه مجددا: معنيون بمناصرة الحق على حدودنا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-10-2023
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد ايام من حديثه عن "فتح لاند" وانتقاده التحركات الفلسطينية عند الحدود الجنوبية، يبدو ان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أعطى "غطاءً سياسيا" كاملا للحزب في اي تطور عسكري قد يحصل.
وبحسب مصادر مطلعة فإن قراءة دقيقة في كلام باسيل أمس، تشير الى انه برر للحزب اي عمل قد يقوم به وحسم فكرة ان الدخول في الحرب، ان حصل، فهو بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة مند ايام.
Advertisement
وترى المصادر ان كلام باسيل هذا يأتي في اطار تنسيق وتواصل مستمر بينه وبين "حزب الله" خلال الأيام الماضية، وهذا ما سيظهر بشكل اكثر وضوحا خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكان باسيل قال بالامس في كلمة في انطلياس: إذا سأل سائل ما علاقة لبنان بكل هذا لنقحمه ضد اسرائيل، نحيله الى شهداء الاعلام وجرحاه في جنوبنا منذ يومين، ونذكره بكل اعتداءات اسرائيل على وطننا التي ردعتها بسالة المقاومة، وما كنا لنتكلم عن قوة لبنان وثروته وغازه ونفطه، ونعمل لكي لا تطال المؤامرة حقل قانا حيث هو افضل نموذج لتطبيق الاستراتيجية الدفاعية التي نريد".
اضاف باسيل: "نحن معنيون ايضا اخلاقيا ووجوديا بمناصرة الحق على حدودنا. فالشعب الفلسطيني، صاحب حق في ارضه، وفي ان تكون له دولته يعود اليها فلا يبقى لاجئا مشردا، وحقه قبل كل شيء في احترام كرامته الانسانية".
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اجرت مقابلتها الاخيرة قبل ايام.. اعلامي لبناني ينشر مقطع فيديو لجيزيل خوري وهي تبكي بحرقة على لبنان
Lebanon 24
اجرت مقابلتها الاخيرة قبل ايام.. اعلامي لبناني ينشر مقطع فيديو لجيزيل خوري وهي تبكي بحرقة على لبنان
08:15 | 2023-10-15
15/10/2023 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.. استعدّوا للأيام المقبلة!
Lebanon 24
أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.. استعدّوا للأيام المقبلة!
07:54 | 2023-10-15
15/10/2023 07:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
15:32 | 2023-10-15
15/10/2023 03:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن طردها من الجنوب اثناء تغطيتها الميدانية.. جويس عقيقي توضح حقيقة ما حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن طردها من الجنوب اثناء تغطيتها الميدانية.. جويس عقيقي توضح حقيقة ما حصل معها (فيديو)
09:20 | 2023-10-15
15/10/2023 09:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يعبر عن غضبه في مقطع فيديو.. يا عيب الشوم عليكن
Lebanon 24
ممثل لبناني يعبر عن غضبه في مقطع فيديو.. يا عيب الشوم عليكن
06:45 | 2023-10-15
15/10/2023 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:41 | 2023-10-16
بعد ليل من الاشتباكات.. كيف يبدو الوضع اليوم عند الحدود الجنوبية؟
03:45 | 2023-10-16
كيف أثّرت الحرب في غزة على المطاعم العالميّة في لبنان؟
03:28 | 2023-10-16
في "الشلقة"... سرقة شبكة نحاسية تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان
03:15 | 2023-10-16
لبنانيّون يتهافتون على السوبرماركت: "خائفون من الحرب"
03:00 | 2023-10-16
تجربة "حزب الله" تكشُف.. هل ستتمكّن إسرائيل من "إنهاء حماس"؟
02:45 | 2023-10-16
في الجنوب.. ماذا شهد الإعلاميون "ميدانياً"؟
فيديو
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
16/10/2023 11:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
16/10/2023 11:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
16/10/2023 11:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24