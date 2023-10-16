مصدر إستشاري لنواب "محرجين": القرار أكبر من الجميع

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لفت مصدر إستشاري الى "أن النواب والشخصيات والتيارات السياسية ذات الطابع المسيحي، والتي تدور في "فلك" حزب الله هي جداً محرجة اليوم، ولم يصدر عنها أي موقف أو بيان حيال ما يحصل في الجنوب من أعمالٍ حربية".وأكد المصدر أنه" تمت إستشارته من قبل بعض النواب المسيحيين المتحالفين مع حزب الله عن الموقف الصحيح الذي يصح أن يتخذ إذا قرر الحزب الدخول المباشر في الحرب وإنعكس هذا الدخول دماراً على لبنان ، فكان الجواب اذا سُئلتم عن رأيكم اعطوه والا أبقوا على الحياد ، فالقرار أكبر من الجميع".