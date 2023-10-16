الاشتراكي ينهي "دراسته الأولية"

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أنهى الحزب "التقدمي الاشتراكي" الدراسة الاستطلاعية الاولية التي طلبها من المحازبين في كل المناطق والقرى التي لديه تواجد فيها، اذ قدمت غالبية القياديين تقاريرها عن وضع كل بلدة وجاهزيتها لاستقبال النازحين في حال اندلعت المواجهات على نطاق واسع في الجنوب.وبحسب مصادر مطلعة فإن "الاشتراكي" يحاول تمهيد الارضية الشعبية بشكل لافت لكي يحصل احتضان حقيقي للنازحين الى القرى الدرزية وحتى القرى السنيّة التي يملك فيها نفوذا واسعاً.وترى المصادر "ان هناك خطوات اخرى يسعى الاشتراكي للاهتمام بها مرتبطة بالواقع اللوجستي الضروري لكي تحصل عملية ايواء كاملة".وكان النائب السابق وليد جنبلاط زار ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط الرئيس نبيه بري امس.وقال وليد جنبلاط "نتمنى طبعا ان يبقى لبنان خارج التطورات الجارية، الا اذا اصر العدو الاسرائيلي على الاعتداء، سياستنا في الاساس كانت عدم الاعتداء، لكن نلاحظ الاعتداء وراء الاعتداء في كل يوم من قبل إسرائيل".