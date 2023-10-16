Advertisement

لبنان

أمرٌ مريب في الجنوب.. هؤلاء ينشطون عسكرياً!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-10-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1118459-638330420850947519.jpg
Doc-P-1118459-638330420850947519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تساءلت مصادر معنية بالشؤون العسكريّة عن ظهور ما يُسمى بـ"كتائب القسّام - لبنان" خلال اليومين الماضيين في ظل المعركة القائمة بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزّة.
وقالت المصادر إنَّ إعلان تلك المجموعة المسلحة عن نشاطٍ عسكري في لبنان وتحديداً على الحدود، يعني بشكلٍ علني تحرّك الوجود الفلسطيني في لبنان لإطلاق شرارة مواجهة مع إسرائيل في الوقت الذي يُعتبر فيه أمر ضبط الحدود وعدم خرق القرار 1701 ضمنها من جهة لبنان، أمراً أساسياً لا يُمكن تخطيه في ظلّ الوضع القائم.
Advertisement

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:41 | 2023-10-16
03:45 | 2023-10-16
03:28 | 2023-10-16
03:15 | 2023-10-16
03:00 | 2023-10-16
02:45 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24