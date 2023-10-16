أمرٌ مريب في الجنوب.. هؤلاء ينشطون عسكرياً!

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تساءلت مصادر معنية بالشؤون العسكريّة عن ظهور ما يُسمى بـ"كتائب القسّام - لبنان" خلال اليومين الماضيين في ظل المعركة القائمة بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزّة.وقالت المصادر إنَّ إعلان تلك المجموعة المسلحة عن نشاطٍ عسكري في لبنان وتحديداً على الحدود، يعني بشكلٍ علني تحرّك الوجود الفلسطيني في لبنان لإطلاق شرارة مواجهة مع إسرائيل في الوقت الذي يُعتبر فيه أمر ضبط الحدود وعدم خرق القرار 1701 ضمنها من جهة لبنان، أمراً أساسياً لا يُمكن تخطيه في ظلّ الوضع القائم.