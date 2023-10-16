في الجنوب.. ماذا شهد الإعلاميون "ميدانياً"؟

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قالت مصادر ميدانية مواكبة لأحداث الجنوب لـ"لبنان24" إنَّ جهاتٍ تابعة للحزب عملت على تسهيل عمل المصورين والإعلاميين في أكثر من منطقة جنوبية، كما جرى إرشاد سيارات الإعلاميين إلى مناطق آمنة تجنباً لأي إستهداف إسرائيلي.ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة ضرورية ومطلوبة باعتبار أن عناصر الحزب تعي تماماً أرض الجنوب والمناطق التي يمكن من خلالها إجراء التغطية الإعلامية من دون تعرض الصحافيين لأي ضرر.ولفتت المصادر الى انه بنتيجة الاتصالات التي جرت، تمت معالجة الاشكالات التي حصلت بين مندوبي عدد من المؤسسات الاعلامية وعناصر حزبية.