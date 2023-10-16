لبنانيّون يتهافتون على السوبرماركت: "خائفون من الحرب"

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لُوحظ أنّ العديد من المواطنين يتهافتون على السوبرماركت، لشراء المواد الغذائيّة وكل ما يحتاجون إليه لتخزينه، خوفاً من إندلاع الحرب على نطاق واسع في الجنوب.كذلك، فإنّ المواطنين يعمدون إلى شراء الأدويّة أيضاً، خوفاً من إنقطاعها، إنّ حصل حصارٌ على لبنان.