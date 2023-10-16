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لبنان

لبنانيّون يتهافتون على السوبرماركت: "خائفون من الحرب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-10-2023 | 03:15
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لُوحظ أنّ العديد من المواطنين يتهافتون على السوبرماركت، لشراء المواد الغذائيّة وكل ما يحتاجون إليه لتخزينه، خوفاً من إندلاع الحرب على نطاق واسع في الجنوب.
كذلك، فإنّ المواطنين يعمدون إلى شراء الأدويّة أيضاً، خوفاً من إنقطاعها، إنّ حصل حصارٌ على لبنان.
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لبنان

خاص

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