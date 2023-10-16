23
o
بيروت
25
o
طرابلس
28
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنانيّون يتهافتون على السوبرماركت: "خائفون من الحرب"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-10-2023
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لُوحظ أنّ العديد من المواطنين يتهافتون على السوبرماركت، لشراء المواد الغذائيّة وكل ما يحتاجون إليه لتخزينه، خوفاً من إندلاع الحرب على نطاق واسع في الجنوب.
كذلك، فإنّ المواطنين يعمدون إلى شراء الأدويّة أيضاً، خوفاً من إنقطاعها، إنّ حصل حصارٌ على لبنان.
Advertisement
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.. استعدّوا للأيام المقبلة!
Lebanon 24
أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.. استعدّوا للأيام المقبلة!
07:54 | 2023-10-15
15/10/2023 07:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اجرت مقابلتها الاخيرة قبل ايام.. اعلامي لبناني ينشر مقطع فيديو لجيزيل خوري وهي تبكي بحرقة على لبنان
Lebanon 24
اجرت مقابلتها الاخيرة قبل ايام.. اعلامي لبناني ينشر مقطع فيديو لجيزيل خوري وهي تبكي بحرقة على لبنان
08:15 | 2023-10-15
15/10/2023 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
15:32 | 2023-10-15
15/10/2023 03:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن طردها من الجنوب اثناء تغطيتها الميدانية.. جويس عقيقي توضح حقيقة ما حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن طردها من الجنوب اثناء تغطيتها الميدانية.. جويس عقيقي توضح حقيقة ما حصل معها (فيديو)
09:20 | 2023-10-15
15/10/2023 09:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مع احتدام المعركة.. ماذا يعني انضمام "أيزنهاور" إلى "جيرالد فورد"؟
Lebanon 24
مع احتدام المعركة.. ماذا يعني انضمام "أيزنهاور" إلى "جيرالد فورد"؟
12:00 | 2023-10-15
15/10/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-10-16
إسرائيل وحزب الله لا يريدان التوسع في الحرب.. و"لكن" هي المشكلة
04:30 | 2023-10-16
الاول يحمل اسم "لبنان" والثاني "بيروت"... المدينة المأزومة ستشهد معرضين للكتاب!
02:41 | 2023-10-16
بعد ليل من الاشتباكات.. كيف يبدو الوضع اليوم عند الحدود الجنوبية؟
06:14 | 2023-10-16
عائلة تغرق سيارتها في النفق والسيارات تعود ادراجها بالاتجاه المعاكس.. مشاهد مبكية على طرقات لبنان (فيديو)
06:41 | 2023-10-16
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء
06:03 | 2023-10-16
مذكرة مهمّة من وزير المالية.. هذا ما جاء فيها
فيديو
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
16/10/2023 13:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
16/10/2023 13:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
16/10/2023 13:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24