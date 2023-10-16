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لبنان

كيف أثّرت الحرب في غزة على المطاعم العالميّة في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-10-2023 | 03:45
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بعدما أثارت سلسلة مطاعم عالميّة الجدل، بدعمها إسرائيل على حساب الشعب الفلسطينيّ، وما تبعها من حالات غضب على البعض من فروعها في لبنان والوطن العربيّ، علماً أنّ الشركات في لبنان المالكة لهذه السلسة مستقلّة عن الشركات الام في العالم ولا تتبنى أيّ موقف يصدر عنها، قاطع مواطنون فروع بعض هذه المطاعم، بينما كانت حركة الزبائن طبيعيّة، في مناطق أخرى.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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