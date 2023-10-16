Advertisement

لبنان

بعد ليل من الاشتباكات.. كيف يبدو الوضع اليوم عند الحدود الجنوبية؟

Lebanon 24
16-10-2023 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1118489-638330462255338043.jpeg
Doc-P-1118489-638330462255338043.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسود حال من الترقب والحذر الشديدين القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح بعد يوم امس والذي شهد تبادلا عنيفا من القصف المدفعي والصاروخي  بين رجال المقاومة الإسلامية والقوات الاسرائيلية انطلاقا من محور تلة العباد حتى محور مزارع شبعا مرورا بتلال العديسة وبوابة ونلال كفرشوبا ومرتفعات حرمون خراج بلدة شبعا، بعد ان هاجم عناصر المقاومة خمسة مواقع للاسرائيلين في مزرعة زبدين الرمثا السماقة رويسات العلم بركة النقار وتلة الرادار  وقد أصيبت هذه المواقع إصابات مباشرة ادت إلى وقوع إصابات بين قتيل وجريح.
Advertisement
وقد جاء ذلك ردا على الاعتداءات الاسرائلية ضد المناطق المحررة في تلال العباد والعديسة حولا ومحيط راشيا الفخار الهبارية كفرحمام وكفرشوبا  كما استهدف عناصر المقاومة المواقع الاسرائلية في مستعمرة المنارة والمطلة ومسكاف عام وأصيب إصابات مباشرة.

وخلال ساعات الليل، وسعت القوات الاسرائيلية دائرة قصفها المدفعي والصاروخي مستهدفة خراج العديسة والعويضة استخدمت خلالها القبة الحديدية والطائرات المسيرة والقنابل الفوسفورية والقنابل المضيئة واقتصرت اضرارها على الماديات.
في الجهة المقابلة، كثّف الجيش بالتنسيق مع قوات كثفا من دورياتهما الراجلة والمؤللة على طول الخط الحدودي لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. 
إلى ذلك فتحت كافة المدارس الرسمية والخاصة في منطقة حاصبيا اليوم امام طلابها بإستثناء مدارس العرقوب المتاخمة مباشرة للمزارع شبعا وذلك عملا بقرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي. 
الى ذلك، شهد القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الازرق على الحدود  مع اسرائيل ليلًا متوترًا وحذرًا بعد القصف الذي تعرضت له أكثر من منطقة. 
وكان الجيش الاسرائيلي قد شن هجمات على تلة بلاط التي لا تعتبر متاخمة للحدود بواسطة الطيران الحربي المروحي وتوسيع دائرة استهدافاته ليصل الى رأس الناقورة حيث تواجد مقر الكتيبة الماليزية التي استهدف بصاروخ مباشر دون تسجيل إصابات.
اما ليلًا فأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء المنطقة وعددًا من القذائف الفوسفورية في محيط بلدة الضهيرة. 

من جهة أخرى ازدادت حركة النزوح من المناطق المستهدفة الى مدينة صور وغيرها من المناطق اللبنانية الآمنة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-10-16
04:30 | 2023-10-16
06:14 | 2023-10-16
06:41 | 2023-10-16
06:03 | 2023-10-16
06:00 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24