بعد ليل من الاشتباكات.. كيف يبدو الوضع اليوم عند الحدود الجنوبية؟

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يسود حال من الترقب والحذر الشديدين القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح بعد يوم امس والذي شهد تبادلا عنيفا من القصف المدفعي والصاروخي بين رجال المقاومة الإسلامية والقوات الاسرائيلية انطلاقا من محور تلة العباد حتى محور مزارع شبعا مرورا بتلال العديسة وبوابة ونلال كفرشوبا ومرتفعات حرمون خراج بلدة شبعا، بعد ان هاجم عناصر المقاومة خمسة مواقع للاسرائيلين في مزرعة زبدين الرمثا السماقة رويسات العلم بركة النقار وتلة الرادار وقد أصيبت هذه المواقع إصابات مباشرة ادت إلى وقوع إصابات بين قتيل وجريح.وقد جاء ذلك ردا على الاعتداءات الاسرائلية ضد المناطق المحررة في تلال العباد والعديسة حولا ومحيط راشيا الفخار الهبارية كفرحمام وكفرشوبا كما استهدف عناصر المقاومة المواقع الاسرائلية في مستعمرة المنارة والمطلة ومسكاف عام وأصيب إصابات مباشرة.وخلال ساعات الليل، وسعت القوات الاسرائيلية دائرة قصفها المدفعي والصاروخي مستهدفة خراج العديسة والعويضة استخدمت خلالها القبة الحديدية والطائرات المسيرة والقنابل الفوسفورية والقنابل المضيئة واقتصرت اضرارها على الماديات.في الجهة المقابلة، كثّف الجيش بالتنسيق مع قوات كثفا من دورياتهما الراجلة والمؤللة على طول الخط الحدودي لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.إلى ذلك فتحت كافة المدارس الرسمية والخاصة في منطقة حاصبيا اليوم امام طلابها بإستثناء مدارس العرقوب المتاخمة مباشرة للمزارع شبعا وذلك عملا بقرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.الى ذلك، شهد القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الازرق على الحدود مع اسرائيل ليلًا متوترًا وحذرًا بعد القصف الذي تعرضت له أكثر من منطقة.وكان الجيش الاسرائيلي قد شن هجمات على تلة بلاط التي لا تعتبر متاخمة للحدود بواسطة الطيران الحربي المروحي وتوسيع دائرة استهدافاته ليصل الى رأس الناقورة حيث تواجد مقر الكتيبة الماليزية التي استهدف بصاروخ مباشر دون تسجيل إصابات.اما ليلًا فأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء المنطقة وعددًا من القذائف الفوسفورية في محيط بلدة الضهيرة.من جهة أخرى ازدادت حركة النزوح من المناطق المستهدفة الى مدينة صور وغيرها من المناطق اللبنانية الآمنة.