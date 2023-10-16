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لبنان

في "الشلقة"... سرقة شبكة نحاسية تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان

Lebanon 24
16-10-2023 | 03:28
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أقدم مجهولون على سرقة شبكة نحاسية عارية، تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في محلة "الشلقة" في شحيم.
 
وقد تم ابلاغ القوى الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها.
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