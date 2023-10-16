في "الشلقة"... سرقة شبكة نحاسية تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان

أقدم مجهولون على سرقة شبكة نحاسية عارية، تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في محلة "الشلقة" في شحيم.

وقد تم ابلاغ القوى الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها.